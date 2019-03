TMW - Genoa, Sabatini: "Ho elogiato i ragazzi. Col Bologna ko beffardo"

Fonte: Dagli inviati a La Spezia, Simone Lorini e Andrea Piras

Carlo Sabatini, tecnico della Primavera del Genoa, ha parlato a TMW al termine del ko maturato ai calci di rigore contro il Bologna nella finale del Torneo di Viareggio: "E' stata una gara beffarda. Nel primo tempo non abbiamo giocato bene, concedendo 2-3 occasioni importanti al Bologna. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, siamo partiti forte cambiando modulo, poi con un po' di sfortuna abbiamo subito il pareggio nel finale. I supplementari sono stati condizionati dalla condizione fisica di entrambe, poi ci son stati i rigori. E' chiaro che il rammarico per il gol subito a 2 minuti dal termine è forte, soprattutto perché arrivato da una palla esterna, un tiro-cross che sembrava innocuo. Ma a volte può succedere, soprattutto se stai per portare a casa il risultato. Spero sia tutta esperienza per i ragazzi in ottica futura. Contraccolpo psicologico? Io e il presidente abbiamo elogiato i ragazzi, sul campo non abbiamo perso neanche una gara. Questo ci deve dare lo stimolo per continuare a far bene, questa è una squadra che ha voglia di reagire. I ragazzi ci tengono e fin da sabato avremo l'opportunità di rifarci, vogliamo un finale di campionato importante. I tifosi? Raggiungere una finale è sempre un ottimo risultato, anche se volevamo vincere. Siamo contenti per i tifosi, ci dimostrano sempre passione e noi abbiamo cercato di onorarli, loro come tutto lo staff. La squadra si è meritata delle attenzioni e questo è comunque un risultato, anche se manca quello più importante e cioè il trofeo".