TMW - Genoa-Samp, scout del Tottenham per Andersen

Continuano ad aumentare le pretendenti per Joachim Andersen, difensore danese di proprietà della Sampdoria, schierato sempre titolare da Giampaolo in questo primo scorcio di Serie A. Il 22enne è seguito da vicino da Inter e Juventus, oltre che dalla Roma, ma Ferrero vuole monetizzare al massimo una sua eventuale cessione, perché la plusvalenza sarà praticamente maxi. Il suo costo d'ammortamento è vicino al milione, mentre la Samp ne chiede già una ventina.

SCOUT DEL TOTTENHAM - Ieri, durante la sfida contro il Genoa, Andersen è stato osservato da vicino dal Tottenham, tramite un proprio emissario. Nei giorni scorsi - il venerdì antecedente Italia-Portogallo - Romei e Osti hanno avuto degli incontri a Londra proprio per proporre l'argentina blucerchiata, al di là di una chiacchierata con Ausilio di qualche giorno prima. Insomma, la concorrenza per il difensore centrale continua a crescere, così come la sua valutazione.