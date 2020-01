Fonte: Raimondo De Magistris e Marco Conterio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si infiamma il mercato del Genoa e dopo la conclusione dell'accordo col Torino per Iago Falque, ha avviato una trattativa col Pumas per riportare in Serie A Juan Iturbe. L'affare è già entrato nel vivo e dopo il sì del calciatore, pronto a tornare nel nostro campionato dopo l'esperienza in Messico, il grifone sta trattando la formula del trasferimento col club messicano proprietario del cartellino.