Fonte: Dall'inviato a Genova, Andrea Piras

Presentato assieme agli nuovi acquisti del Genoa, il centrocampista ungherese classe '99 András Schäfer si è poi concesso ai cronisti presenti: "Sono davvero contento di essere qui, ho buone sensazioni e vedo che la gente ama il calcio. La squadra mi sembra forte".

Come ti descriveresti?

"Penso di essere un giocatore sul modello inglese, box to box. Molto aggressivo".

Come mai hai scelto il Genoa?

"Penso che possa essere un grande passo per me, una grande opportunità. La Serie A è uno dei primi cinque campionati al mondo".

Il prossimo passo?

"Mi piacerebbe giocare da titolare qui al Genoa, questo è il mio obiettivo al momento".

Da Budapest parlano bene di te.

"È bello sentirselo dire, ma devo dimostrarlo qui".