Fonte: dall'inviato Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Firma che sta per arrivare ma niente amichevole: il nuovo centrocampista del Genoa Lasse Schone non partirà con la squadra per la gara di domani con la Reggiana. Il giocatore si trova nelle sede di Pegli per siglare il contratto che lo legherà e potrebbe aggregarsi domani ai nuovi compagni. Il tecnico Andreazzoli ha invece salutato l’altro nuovo acquisto Riccardo Saponara. Assente anche l'infortunato Oscar Hiljemark che potrebbe essere ceduto qualora dovesse arrivare la giusta offerta.