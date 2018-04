TMW - Genoa, se Ballardini non rinnova c’è Nicola: la situazione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Davide Ballardini ha praticamente salvato il Genoa ereditando la squadra dalle macerie di Ivan Juric. Questa potrebbe essere una settimana importante per valutare il futuro e cominciare a parlare del rinnovo del contratto. Possibile che si cominci ad affrontare l’argomento. Intanto il Presidente Preziosi ha già individuato l’eventuale sostituto. Si tratta di Davide Nicola, l’anno scorso al Crotone. Situazione in evoluzione, se non dovesse arrivare il rinnovo dell’attuale allenatore, la scelta sarebbe già fatta. Genoa al lavoro, tra il rinnovo di Ballardini e l’idea Nicola...