TMW - Genoa, se salta Juric in pole c’è Nicola: la situazione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il cambio da Ballardini a Juric, per il Genoa, non ha dato i frutti sperati. Riflessioni in casa Grifone, con Juric che è già a rischio esonero. La sensazione è che la partita contro il Napoli diventerà decisiva per le sorti dell’allenatore. E se dovesse andar male, attenzione a Davide Nicola che ha sfiorato la chiamata del Genoa già prima che la scelta di Preziosi ricadesse su Juric. Nicola in pole se il Genoa cambia allenatore. E sullo sfondo potrebbe esserci ancora Ballardini...