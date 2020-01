Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoeweb Fotis Ioannidis è finito nel mirino di alcune squadre italiane. L'attaccante greco, classe 2000, è attualmente in forza al Levadiakos segnando in questo inizio stagione 4 reti in 10 partite. Il giocatore è seguito da Genoa, Spezia e SPAL, oltre che dal Lione.