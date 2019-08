Giorni caldi per il futuro di Thomas Rodriguez. Il centrocampista del Genoa lascerà il Grifone in prestito per continuare a maturare esperienza. Ci pensa il Tenerife, contatti in corso e possibilità che può diventare concreta. Sullo sfondo anche il Malaga e apprezzamenti dal Fuenlabrada. Il giocatore argentino piace anche all’Asteras Tripolis, ma la Grecia al momento non è una pista che prende in considerazione. Lavori in corso, Thomas Rodriguez verso una nuova avventura...