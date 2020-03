tmw Genoa, smart working e consigli motivazionali: Nicola tiene tutti sulla corda

Tutto fermo, per il momento, in casa Genoa. La società nella giornata di ieri ha annunciato la sospensione degli allenamenti al “Signorini” in ottemperanza al decreto emanato dal Governo italiano, che impone lo stop a tutte le attività sportive, per cercare di far fronte all’emergenza coronavirus che ha colpito il nostro Paese. I rossoblu sono stati fra i primi club ad aver fermato tutte le attività per preservare la salute dei propri tesserati e non solo. Uno stop che è arrivato al termina di una grandissima rincorsa abbinata all’ottimo momento di forma che stava attraversando la squadra di Nicola, con tre successi e due pareggi nelle ultime sei uscite ufficiali.

Da oggi smart working - Giornata di riposo quella di ieri per il Grifone ma le attività non si sono interrotte del tutto. Il tecnico Davide Nicola intanto ha inviato una dieta personalizzata a ciascun giocatore in modo da mantenersi in forma e da oggi Criscito e compagni hanno iniziato una serie di allenamenti fisici e motivazionali individuali da casa insieme a consigli per poter migliorare le proprie performance. In attesa ovviamente del ritorno in campo, salvo contrordini, che dovrebbe essere fissato per lunedì.