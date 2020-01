Fonte: Giacomo Iacobellis

Il Genoa ha fatto un sondaggio esplorativo per Guilherme Arana, difensore di proprietà del Siviglia ma in prestito all'Atalanta. Il brasiliano è in uscita dal club nerazzurro, con gli andalusi che non lo riprenderanno indietro. In pole attualmente c'è l'Atletico Mineiro che dovrebbe fare un'offerta nella giornata di oggi.