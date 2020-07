tmw Genoa, SPAL banco di prova importante per Nicola: la situazione

Nessuna vittoria dalla ripresa del campionato e una classifica che non aiuta. Così per Davide Nicola diventa un banco di prova importante la partita di domenica contro la SPAL. In caso di risultato negativo non sarebbero da escludere possibili ribaltoni in panchina. Settimana calda al Genoa, chiamato a vincere per allontanare i fantasmi della retrocessione. E probabilmente per salvare la panchina di Nicola...