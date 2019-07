TMW - Genoa, squadra partita per il ritiro di Neustift: le foto

Fonte: dal nostro inviato, Andrea Piras

Il Genoa di Aurelio Andreazzoli è partita questa mattina per il ritiro di Neustift. La squadra si è ritrovata all'aeroporto di Genova e si è imbarcata per Innsbruck: una volta arrivata in Austria partirà poi in pullman per raggiungere la sede che ospiterà i giocatori. Arrivo previsto per l'ora di pranzo mentre nel pomeriggio la squadra svolgerà il primo allenamento.