TMW - Genoa, stagione partita: oggi raduno, domani partenza per Neustift

Fonte: Da Genova

La stagione 2019/2020 del Genoa è pronta a iniziare. La squadra rossoblu si è ritrovata questa sera in un hotel cittadino per conoscersi prima della partenza per Neustift. I giocatori sono arrivati alla spicciolata fra autografi e selfie con i tifosi presenti fuori dall’albergo. Da capitan Criscito a Davide Biraschi passando per Kouamé, Sturaro e i neo acquisti Pinamonti, Jaroszynski e Jagiello fino a mister Andreazzoli e il suo staff. Assenti i giocatori che sono stati impegnati con le nazionali Radu, Pandev e Zapata oltre a Hiljemark.

Domani via al ritiro - Dopo la cena la squadra pernotterà ancora nel capoluogo ligure prima di volare domattina alla volta di Innsbruck per poi trasferirsi in pullman nella località della Val Stabia, sede della preparazione pre-campionato per la 13a volta non consecutiva. Il Grifone rimarrà in Austria fino al 20 luglio quando si trasferirà a Gueunion dove giocherà un’amichevole di lusso con il Lione.