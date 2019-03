TMW - Genoa, Sturaro: "Esultanza? Non sono stato nemmeno a pensarci"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

Ai microfoni di TMW in zona mista è intervenuto il centrocampista del Genoa Stefano Sturaro dopo la vittoria di oggi contro la Juventus: “Due minuti per una gioia incredibile, questo periodo brutto sta finendo. Non sono ancora quello di qualche mese fa, ma piano piano sto tornando a buoni livelli. Il gol è stato una gioia immensa, me ne sono reso conto qualche minuto dopo. Il Genoa ha dentro di sé questo tipo di partite, dobbiamo adesso cavalcare l’onda ed essere consapevoli che dentro di noi c’è qualcosa di importante. Prandelli è qua da poco, la squadra è cambiata, lavoriamo insieme da qualche mese quindi serve tempo per conoscerci. Piano piano mettiamo qualcosa e si vede. L’esultanza? C’è stato tutto, è stato un momento lungo e difficile, poi il gol sotto la Nord è stata un’emozione grande. Non sono stato nemmeno a pensare a quello che dovevo e non dovevo fare con grande rispetto verso la mia ex squadra, ma io ora sono del Genoa e darò tutto per il Genoa. ora abbiamo la pausa, dobbiamo migliorare la condizione fisica e prepararci per il rush finale dove dovremo dare tanto. Il ruolo? Oggi è stata una necessità, sono a disposizione del mister e della squadre e do sempre il massimo. Perin? In quel momento l’avversario non esisteva, volevo solo calciare. Poi finita la partita amici come prima”.