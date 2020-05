tmw Genoa, tornano le partitelle. Orari scaglionati per chi deve andare in palestra

Si continua a lavorare senza sosta al "Signorini" di Pegli. Il Genoa prosegue nella preparazione in attesa di conoscere le novità legate al ritorno del campionato. La ripresa degli allenamenti è stata graduale per i rossoblu: prima sedute individuali con ingressi contingentati, poi, dopo il terzo giro di tamponi che ha dato esito negativo per tutti coloro che lo hanno effettuato, è arrivato il via libera sabato scorso agli allenamenti di gruppo.

Pallone e partitelle - Questa settimana un nuovo step. Sono infatti tornate le partitelle. Non importa il fatto che siano a campo e ranghi ridotti, l’importante è riprendere piano piano confidenza con la quotidianità. "Chiudi", "Fai gol!", le voci dd Criscito e compagni che sono tornati ad inseguire un pallone con l'intensità che chiede il mister. Orari scaglionati invece per chi dovrà lavorare in palestra. L'accesso infatti sarà consentito soltanto a piccoli gruppi, il tutto per rispettare il protocollo e le regole del distanziamento.