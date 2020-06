tmw Genoa, tutti in gruppo a parte Radovanovic: domani partitella in famiglia

Penultima seduta settimanale per il Genoa. La squadra di Davide Nicola si è ritrovata al centro sportivo "Gianluca Signorini" per preparare il ritorno in campionato previsto per martedì prossimo alle 21.45 contro il Parma al "Ferraris". Buone notizie per il tecnico rossoblu che ha potuto contare sull'interno gruppo al completo eccezion fatta per Radovanovic, ancora in Serbia alle prese con l'iter riabilitativo dopo il brutto infortunio al crociato. Per domani è prevista una partitella in famiglia che precederà uno stop per il weekend.