TMW - Genoa, U. Espanola su Rodriguez: è battaglia con la Federazione

Thomas Rodriguez è stato protagonista di un ottimo campionato con la maglia dell’Union Calera. Il centrocampista di proprietà del Genoa per questo motivo ha attirato l’attenzione di diversi club, tra cui i cileni dell’Union Espanola. Trattativa ben avviata, con l’intenzione dell’Union Espanola di ingaggiare il calciatore e farne un punto di forza. Ma la Federazione Cilena ha bloccato sul nascere l’operazione per una regola che non consente ai calciatori in prestito di disputare un anno con due maglie nello stesso campionato. Si apre quindi una battaglia legale per cercare di arrivare ad una conclusione positiva. L’Union Espanola vuole Thomas Rodriguez, la Federazione per adesso dice no. E intanto vanno registrati anche altri interessamenti...