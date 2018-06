TMW - Genoa, ultimate le visite mediche di Marchetti

Vice-campione europeo nel 2004 e terzo all'Europeo del 2012, Helder Postiga è stato sicuramente uno degli ultimi grandi attaccanti del Portogallo. Fermo da circa un anno dopo la seconda avventura in India con l'Atletico de Kolkata, l'ex tra le tante di Porto e Lazio oggi è opinionista...

ESCLUSIVA TMW - Postiga: "Milan o no, A. Silva sfonderà. Portogallo outsider "

Il Corriere dello Sport sull'Inter: "Spalletti non lo freghi più"

Il Messaggero: "L'Italia si butta via. Inutile il gol di Zaza"

La Stampa: "Lampo di Zaza, l'Italia in 10 raggiunta dall'Olanda"

Leggo in prima pagina: "Italia-Olanda 1-1 decadente"

La Nazione e il mercato viola: "Dioussé si mette in mezzo"

Il Corriere di Torino: "Quell'ovazione per Perin nella porta di Buffon"

Il Corriere di Verona sul Chievo: "In difesa c'è l'idea Regini"

La Nazione sull'Empoli: "C'è la fila per i talenti azzurri"

Federico Marchetti riparte dal Genoa. Il portiere veneto è arrivato nella giornata odierna nel capoluogo ligure dove si è sottoposto alle visite mediche. Ultimati gli accertamenti clinici all'Istituto "Il Baluardo" al Porto Antico, l’estremo difensore in uscita dalla Lazio firmerà un contratto biennale con il club rossoblu con opzione per il terzo.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy