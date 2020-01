© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si chiuderà senza neanche una presenza l'avventura di Federico Valietti, terzino destro classe 1999. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore risolverà il prestito per far ritorno al Genoa, club titolare del cartellino. Successivamente per il giocatore nativo di Bergamo probabile una nuova partenza in prestito per la seconda parte di stagione.