TMW - Genoa, Veloso: "Pensiamo positivo. Bertolacci? Ha tanta qualità"

Fonte: dall'inviato Andrea Piras

Miguel Veloso, centrocampista del Genoa, è intervenuto oggi ad un incontro coi tifosi parlando della stagione dei rossoblù: "E' una stagione nuova, pensiamo positivo e pensiamo a far integrare quelli nuovi. Bertolacci? Lo conosciamo, è un giocatore con tanta qualità che può darci tanto, ma ci sono tanti giocatori che possono giocare. Sassuolo? Ci è mancata un po' di cattiveria, è andata così. La Juve ha il grande campione, ora pensiamo all'Udinese. Obiettivi? E' importante non sbagliare visto come è andata l'anno scorso, non vogliamo ripetere gli errori. Pensiamo partita per partita".