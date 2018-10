TMW - Genoa, Veloso si allena con la squadra a Pegli

Fonte: Inviato a Pegli

Novità al "Gianluca Signorini" di Pegli dove Ivan Juric sta dirigendo il suo primo allenamento dal suo ritorno in rossoblu. Insieme al gruppo si sta allenando anche Miguel Veloso. Il centrocampista portoghese, che non ha vincoli con il club di villa Rostan, non è una novità al centro sportivo del Genoa, visto che ha svolto in passato alcune seduta individuali mentre oggi si è aggregato al gruppo.