tmw Genoa, via a test e tamponi in vista della ripresa: giocatori al Synlab Il Baluardo

vedi letture

Anche il Genoa è pronto a ripartire e questa mattina hanno preso il via al Synlab Il Baluardo i test e i tamponi per i giocatori, in vista della ripresa degli allenamenti. Nelle foto di TuttoMercatoWeb.com Cristian Romero e Davide Biraschi, due dei primi ad arrivare per le visite.