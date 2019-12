Visite finite per Valon Behrami, il centrocampista svizzero è pronto per rinforzare la batteria di centrocampisti di Davide Nicola. Tempo di firme per il trentaquattrenne di Kosovska Mitrovica, poi sarà il primo dei rinforzi per la formazione del tecnico che lo ha voluto nella sua formazione dopo averlo apprezzato nell'avventura di Udine.