Oggi alle 08:15

Visite mediche al Synlab "Il Baluardo" per Vavro che si appresta a lasciare la Lazio per vestire la maglia del Genoa nella seconda parte di stagione. Operazione chiusa in anticipo da parte del presidente del Grifone Preziosi così da mettere a disposizione subito un nuovo difensore per Ballardini. 📹 #Genoa, iniziate le visite mediche di #Vavro pic.twitter.com/ygI1gG7o56 — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) December 31, 2020

