TMW - Genoa, Zukanovic: "Felici di questo pari, non temiamo l'Atalanta"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ervin Zukanovic, difensore del Genoa, ha commentato in zona mista il pareggio ottenuto con la Roma (1-1). Questo quanto raccolto da TMW: "Questo risultato è positivo, è quello che ci auguravamo anche prima della partita. Siamo contenti per questo pareggio. Abbiamo sbagliato un rigore nel finale, ma il calcio è così. Io sono contento per la reazione del Genoa, che ha mostrato grande voglia e grande spirito. Solo così ci possiamo salvare".

Sul rigore sbagliato da Sanabria: "Non voglio parlare del rigore. Non importa chi calcia e chi no, può succedere di sbagliare. Noi ci prendiamo questo risultato e andiamo avanti. Complimenti a tutti i miei compagni".

Sulla gara con l'Atalanta: "Tutte le partite sono difficili, in Serie A nessuno ti regala niente. Se giochiamo così, però, non dobbiamo avere paura di nessuno".

Sul giocatore della Roma più difficile da marcare: "Tutti sono complicati da marcare, dipende da come siamo messi in campo noi. Non posso dire chi è più pericoloso, conta come ti posizioni tu".

Sulla salvezza: "Conosciamo la nostra situazione e oggi siamo restati concentrati. Dobbiamo mantenere questa mentalità fino alla fine, ci serve continuità e stiamo lavorando per questo".