Patrick Lips, direttore comunicazione de Gent, parla ai microfoni di TMW dopo il sorteggio che ha abbinato la formazione belga alla Roma: "Abbiamo giocato con la Roma dieci anni fa e non abbiamo ricordi eccezionali: perdemmo 1-7 in casa e 3-1 a Roma, è una squadra fortissima e noi sinceramente speravamo di pescare i Rangers. Sarà una grande sfida, anche a Gent, giocheremo nel nuovo stadio e credo che chi arriverà da Roma amerà il nostro stadio. Sarà una grande sfida".

C'è un giocatore che teme in particolare?

"Non dirò un giocatore, ma ho visto recentemente la Roma in tv e vedo che è molto in forma, stabilmente nelle prime quattro della Serie A. È una squadra molto forte, sarà una sfida molto importante per noi".

Quali sono le vostre armi?

"Abbiamo un ottimo mix, giocatori esperti e che hanno giocato anche in Champions. Ma anche atleti di talento e prospettiva, come Jaremcuk, il nostro centravanti, che in Belgio sta facendo grandi cose".