TMW - Gerson rientra a Roma ma può subito ripartire: c'è il Bologna

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'avventura in chiaroscuro con la maglia della Fiorentina, il brasiliano Gerson non dovrebbe restare alla Roma, con cui ha un contratto fino al 2021. Il classe 1997 potrebbe però restare ancora in Italia: sulle sue tracce c'è il Bologna di Sinisa Mihajlovic.