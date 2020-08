tmw Ghezzal vuole restare alla Fiorentina, si tratta con il Leicester: il punto sulla trattativa

Rachid Ghezzal vuole restare alla Fiorentina. Protagonista di questa parte finale di stagione, l'esterno d'attacco classe '92 arrivato la scorsa estate dal Leicester City in prestito con diritto di riscatto vorrebbe portare avanti la sua avventura a Firenze. E la possibilità di una sua permanenza è concreta.

La Fiorentina non eserciterà il diritto di riscatto fissato a dieci milioni di euro, ma è pronta a ragionare di un acquisto a titolo definitivo di Ghezzal a cifre più basse. Per questo motivo, nei prossimi giorni ci sarà un confronto con il Leicester che potrebbe dare il via libera a una cessione a titolo definitivo a cifre diverse. Fiorentina al lavoro, l'avventura di Ghezzal in Italia potrebbe andare avanti.