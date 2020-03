tmw Ghirelli: "Club convocano? L'AIC avrebbe dovuto denunciare le società nello specifico"

L'AIC ha denunciato nei giorni scorsi il comportamento di alcune società che continuano a convocare i propri giocatori per allenarsi o per controlli medici marginali. Nell'intervista rilasciata a TMW, il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha affrontato anche questo tema.

"Io credo che avrebbe fatto meglio a denunciare con più precisione. Dire dove e cosa si stava verificando. Io prendo a esempio le nostre società: la Serie C si è fermata prima di tutti, e le confesso che speravo di sbagliarmi, di esagerare. Le nostre sono state le società che hanno sospeso gli allenamenti prima ancora che il governo decidesse di bloccare il Paese. Non è una cosa bella che anche loro si debbano sentire colpite da questa denuncia dell'AIC. Le nostre società di Lega Pro, ripeto, sono ferme addirittura da prima che il governo adottasse queste restrizioni. Se l'assocalciatori avesse detto in maniera esplicita chi ha violato le norme non avrebbe colpito la sensibilità delle mie 60 società".