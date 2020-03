tmw Ghirelli: "Soddisfatti del decreto Cura Italia. È un intervento tampone"

vedi letture

Nel corso dell'intervista rilasciata oggi a TMW, il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha commentato anche il varo da parte del governo del decreto Cura Italia.

Oggi è arrivato il decreto Cura Italia. È soddisfatto degli aiuti messi in cantiere dal governo?

"Nella misura in cui di questi tempi si può parlare di soddisfazione, sì. Non c'è dubbio che il risultato sia positivo: il lavoro del ministro Spadafora è stato estremamente significativo, ha avuto una sensibilità notevole, molto attenta alle nostre istanze. E devo dire che anche noi ci siamo presentati bene, uniti. I risultati sono tanti: le scadenze fiscali portate sino a giugno, la possibilità di rateizzare, la cassa integrazione in deroga. Con un lavoro dell'ultima ora, abbiamo dimostrato quale onere rappresenti per i club l'uso degli stadi e degli impianti sportivi. Questo riconoscimento non era nemmeno facile da ottenere, anche se è un intervento tampone".

C'è ancora tanto da fare?

"Questa è la base da cui partire per capire quali interventi fare in futuro. Io quando parlo di calcio intendo quello che ha ha un risvolto sociale, territoriale. Che al contempo soffre maledettamente e fa bene al Paese. Non bisogna stramare quello che è un elemento del tessuto connettivo dell'Italia. C'è bisogno che non vi sia un prima e un dopo, che non ci si fermi all'emergenza. Dobbiamo lavorare per i progetti che la seguiranno. Per esempio: noi stiamo facendo un lavoro per quantificare a livello scientifico i danni prodotti da questa crisi. Ci stiamo lavorando dall'inizio e nel giro di qualche giorno lo avremo, ora anche il presidente Gravina ci ha chiesto un lavoro in questa direzione".