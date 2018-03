TMW - Gialloreto su Maroni: "Derby di Milano per lui, l'Inter è avanti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di 'TMW' (clicca sul link in basso per l'integrale), l'intermediario e avvocato Antonio Gialloreto ha parlato del futuro di Gonzalo Maroni, trequartista classe '99 di proprietà del Boca Juniors: "Da quello che so s'è creato un vero e proprio derby meneghino. Il Milan a gennaio voleva inserirlo nella trattativa Gomez, ma il Boca non era d'accordo perché Maroni è considerato un grande talento. Lui ha una clausola rescissoria da 6-7 milioni di euro, ma il suo procuratore Piero Foglia non vuole ricorrere alla clausola per portarlo via perché ha ottimi rapporti col Boca Juniors. Adesso la squadra più vicina al giocatore è l'Inter, anche se il Milan continua a seguirlo. I rossoneri vorrebbero prenderlo e lasciarlo un anno in prestito alla Sampdoria, o magari al Boca Juniors stesso".