TMW - Giampaolo: "Mercato, serve tempo. Suso forte e disponibile"

Il tecnico del Milan, Marco Giampaolo, ha parlato da Malpensa a pochi minuti dalla partenza per la International Champions Cup. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Sono stati 10 giorni di ottimo lavoro, il gruppo è curioso ed ha alto livello di professionalità e spirito. Milanello è il top, lo staff anche, sono contento. I giocatori sono stati straordinari per dedizione".

Il mercato?

"Ho grande fiducia nei miei dirigenti e nel loro lavoro. Hanno qualità, competenze e sanno di cosa abbiamo bisogno. Il tempo sarà determinante, ma per me come per i miei colleghi. La situazione ottimale è lavorare con il gruppo al completo ma non è possibile né per me né per gli altri".

Suso più trequartista o più cedibile?

"Mi ha dato grande disponibilità, fa benissimo anche in quel ruolo. Sono soddisfatto del suo lavoro, è un giocatore forte che può fare la differenza. Gli sviluppi di mercato non mi competono, dovete parlarne con Maldini, Massara e Boban. A oggi ne alleno 22, compresi i giovani".

Come ha visto Cutrone?

"L'ho soltanto visto per il momento, non l'ho ancora allenato. Partirà con noi, è rientrato da poco e adesso dovrà essere presto a regime. Facciamo valutazioni ogni giorno, anche se in tournée non è facile".

Cosa pensa delle amichevoli che andrete a disputare?

"I giocatori mi hanno sorpreso, mi aspetto di consolidare alcune cose e migliorarne altre".

Ha visto Bennacer in Coppa d'Africa?

"Siamo contenti per lui, dovete parlare con Maldini per il resto".

Ha già i giocatori per poter lavorare con il metodo Giampaolo?

"Penso tutto il giorno al Milan, serve pazienza e tempo. Spero che la squadra sia pronta prima del 2 settembre ma penso solo a lavorare, con grande entusiasmo. Il mercato mi piace poco da sempre".

Immagina il Milan con Modric a centrocampo?

"Dovete chiedere a Maldini".