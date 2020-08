tmw Giampaolo vuole Linetty ma sul polacco della Samp c'è anche il 'gladbach

Karol Linetty è uno dei giocatori più ricercati in casa Sampdoria. Il polacco ha molte richieste in giro per l'Italia e per l'Europa e anche il tecnico del Torino, Marco Giampaolo, oggi in sede di presentazione, ha ammesso di cercare giocatori che ha "già allenato". Preso Ricardo Rodriguez dal Milan come terzino sinistro, in regia vorrebbe Linetty, sondato in Serie A anche dal Cagliari. Non solo: dalla Bundesliga sarebbe arrivata al Doria una chiamata da parte del Borussia Monchengladbach, club che ha peraltro sul suo taccuino il giocatore sin dai tempi del Lech Poznan.