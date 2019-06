TMW - Gioiello Skov Olsen, mezza A e big europee sul talento danese

E' uno dei talenti più seguiti d'Europa, Andreas Skov Olsen. Esterno d'attacco del Nordsjaelland, classe 1999, la lista delle squadre sulle sue tracce è senza fine. Da ogni parte del Vecchio Continente, infatti, le società stanno prendendo informazioni con il club danese: Porto e Benfica, Monaco e Lione, in Italia c'è stato due mesi fa un sondaggio della Fiorentina ma pure interessamenti da parte del Bologna, della Sampdoria, della Roma, dell'Atalanta e dell'Udinese.

Occasione in scadenza Non solo il talento: Skov Olsen è in scadenza nel 2020 e questo, secondo fonti vicine al club danese, rende il giocatore un'occasione. Per il Nazionale Under 21, infatti, all'opera anche nell'ultimo Europeo, basterebbero anche meno degli 8 milioni paventati negli ultimi giorni ma un'offerta di circa 6. E per questo le sirene continuano a suonare.