TMW - Giordano: "Derby da tripla. Juve non in fuga. Tempo a Gattuso..."

Fonte: dal nostro inviato, Riccardo Caponetti

© foto di Luca Rea/LR Press

A margine della presentazione del libro di Franco Recanatesi "Lazio, i derby della gloria", l'ex attaccante biancoceleste Bruno Giordano, ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Il derby sarà una partita indecifrabile, non c'è una squadra favorita. Queste partite si vincono con la voglia di fare e dovranno essere gestite le emozioni. Sarà sempre una partita diversa dalle altre".

Su che giocatori punterebbe?

"Sono sempre i soliti. Dalla parte della Lazio dico Immobile, Correa e Luis Alberto, della Roma Dzeko e Pellegrini".

Immobile sarà ancora più carico dopo l'errore su rigore contro il Napoli?

"Non penso, visto che per un attaccante è fondamentale segnare, si resta più tranquilli. L'errore comunque ci può stare, è scivolato. Non si deve innervosire, anche dopo aver sbagliato il penalty".

In chiave Napoli quella contro la Lazio può essere stata la vittoria della svolta?

"Non penso. Il quarto posto è troppo lontano, gli azzurri possono comunque puntare a vincere la Coppa Italia".

Si aspettava di più da Gattuso?

"Ha preso una situazione molto particolare, in un mese e poco più a Napoli non poteva fare miracoli. Serve tempo, anche perché deve recuperare Koulibaly e Napoli".

La Juve ha fatto l'allungo decisivo?

"Non credo. L'Inter e a meno quattro e la Lazio a tre punti se dovesse vincere il recupero. Queste distanze non sono niente e possono essere colmate".