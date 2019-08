Fonte: da Milano, Alessandro Rimi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata di gran fermento in casa Inter, nella sede in zona Gioia. Da poco è arrivato l'entourage di Danilo D'Ambrosio, pronto al rinnovo fino al 2022. In sede si è visto anche l'entourage di George Puscas: sul giocatore è forte il Reading, ora più avanti del Birmingham per prenderlo. Non solo: è arrivato anche Tullio Tinti, agente di un folto numero di giovani ma anche di Matteo Darmian, esterno che potrebbe tornare nel radar nerazzurro.