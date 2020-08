tmw Giorni di riflessione per Bonaventura: Hellas Verona e Benevento in attesa

C'è attesa per la decisione di Giacomo Bonaventura, centrocampista in scadenza col Milan che s'è preso qualche giorno di tempo per decidere del suo futuro.

Al momento, due le offerte concrete arrivate dalla Serie A per il centrocampista classe '89, che nell'ultima stagione ha collezionato 32 presenze in maglia rossonera: da un lato c'è l'Hellas Verona, dall'altro lato il Benevento. Due offerte (in entrambi i casi si tratta di un biennale) che Bonaventura sta valutando molto attentamente perché entrambe interessanti. Sono giorni di attesa, e non sono da escludere ulteriori rilanci.