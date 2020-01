© foto di Imago/Image Sport

Olivier Giroud e l’Inter, avanti tutta. Contatti continui per l’attaccante del Chelsea, balla un milione tra domanda e offerta. La richiesta degli inglesi è di 6 milioni, l’Inter mette sul piatto 4,5 più qualche bonus. La sensazione è che la prossima settimana possa essere quella giusta per chiudere. Nelle prossime ore l’Inter riprenderà i contatti per accelerare la trattativa. Tutto su Giroud, fino al 2022. L’Inter alza il pressing...