tmw Giuffredi: "Sceso di corsa dall'aereo per chiudere Regini al Parma"

Vasco Regini dalla Sampdoria al Parma al fotofinish, negli ultimi minuti della finestra invernale di calciomercato. Anche di questo ha parlato nel corso dell'intervista rilasciata a TMW Mario Giuffredi, procuratore del nuovo difensore della squadra emiliana: “Erano le 19:30, ultimo giorno di mercato. Mi stavo imbarcando. Ero già sull’aereo, stavano salendo le altre persone. Ad un certo punto mi chiama Daniele Faggiano al solito all’ultimo momento, lo fa apposta per creare scompiglio e casini (sorride, ndr). Sono sceso dall’aereo di corsa. Avevo mezz’ora di tempo per chiudere la trattativa e scrivere i contratti. Ho iniziato a correre in pista per andare in aeroporto, mi ha visto la Polizia e mi ha chiesto perché stessi andando via. Gli ho spiegato la situazione velocemente. E così abbiamo chiuso la trattativa”.

