Giulini chiude a Nainggolan: "Ritorno a Cagliari impossibile. L'Inter vuole tenerlo"

Si è concluso il summit fra il presidente del Cagliari Tommaso Giulini e la dirigenza dell'Inter che aveva come oggetto il possibile ritorno in Sardegna di Radja Nainggolan. Il numero uno dei sardi, intercettato dai nostri microfoni all'uscita dalla sede nerazzurra, ha chiuso definitivamente all'ipotesi Ninja: "Come è andato l'incontro con l'Inter? Non bene, rimane a Milano. Se riusciremo a regalarlo a Di Francesco? No, impossibile. Credo proprio che rimarrà a Milano, lo vogliono tenere. La trattativa Fazio? Stiamo discutendo con la Roma, valutiamo nei prossimi giorni se sarà un'operazione che riusciremo a fare. L'idea Zaza? Non ci interessa minimamente, abbiamo Pavoletti e Simeone. Ounas possibile contropartita del Napoli per Nandez? Assolutamente no, Nandez rimane da noi, non l'abbiamo mai proposto a nessuno".