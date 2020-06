tmw Gli Ultras a Roma contro il Governo: momenti di tensione e scontri con la polizia

Gli ultras italiani contro il Governo. I rappresentanti di alcune curve italiane si sono dati appuntamento a Roma. Non sono mancati momenti di tensione con lanci di bottiglie, petardi e fumogeni. Dopo alcune cariche della polizia, i sostenitori si sono ritrovati al Circo Massimo dove si è tenuto un minuto di silenzio in memoria di chi ha perso la vita nella pandemia.

