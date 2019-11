TMW - Gosens: "Cuadrado, era secondo giallo e niente gol per loro"

Fonte: dal Gewiss Stadium, Patrick Iannarelli

Dopo la gara contro la Juventus, parla Robin Gosens, autore del primo gol del ko per 3-1 di oggi per la sua Atalanta. "Alla fine conta il risultato, meritavamo di più. Loro però hanno fatto di più per vincere. Abbiamo cercato il secondo gol per chiudere, poi abbiamo preso tre reti e fa arrabbiare. Contro la Juve può succedere sempre qualcosa del genere, era il primo tiro in porta, c'è sfiga... E' un peccato, abbiamo fatto una grande gara. Il mani di Cuadrado? Sì, mi sembrava ci fosse fallo di mano e anche secondo giallo. Invece... Tanta sfiga, siamo qui a parlare della sconfitta. Noi siamo andati più forti di loro nel primo tempo, c'è rabbia per non aver fatto risultato ma c'è fiducia in vista di martedì vista la grande gara. La Champions? Se giochiamo come stasera, con questa voglia, con questa cattiveria, è da dentro e non fuori. Sappiamo che è così, in o out, ma faremo la gara della vita e siamo in grado di farlo".