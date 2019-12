TMW - Gosens: "Voto 9 all'anno dell'Atalanta, voto 6,5 al mio personale"

Fonte: Dall'inviato, Patrick Iannarelli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Robin Gosens, laterale dell'Atalanta, ha analizzato in zona mista la vittoria di oggi contro il Milan (5-0) e anche il 2019 dei nerazzurri. Questo quanto raccolto da TMW: "Abbiamo fatto una partita straordinaria, partendo subito molto bene. Sapevamo che dopo il ko di Bologna, dove abbiamo buttato via dei punti importanti, ci sarebbe servita una bella prestazione per chiudere un 2019 strepitoso".

Quinto posto in classifica?

"Siamo molto contenti, la classifica è molto importante per noi. Si è parlato tanto della Champions, ma conta anche il campionato. Dispiace per la pesante sconfitta di Bologna, oggi volevamo mandare un segnale forte e ci siamo riusciti".

Che voto dà al 2019?

"Non ho parole per descriverlo... Questo 2019 è stato un anno storico per tutta l'Atalanta, non posso che dargli un 9. Sono sicuro che possiamo ripeterci nel 2020 e ottenere così un 10".

A Gosens invece che voto dà?

"Oggi 7, nel 2019 6,5. Lavoro a testa bassa, con umiltà. Voglio continuare a migliorare da tutti i punti di vista, ho ancora tanto da apprendere nel prossimo anno e non posso certo sentirmi appagato".

Il momento più bello del 2019?

"Il mio primo gol in Champions e la vittoria sul campo dello Shakhtar, un'impresa che resterà per sempre nella storia".

Qualificarsi alla prossima Champions è possibile?

"Sì, ce la possiamo fare".