tmw Gotze, chiamata dall'Arabia. L'Al-Hilal offre 7 netti per sostituire Giovinco

Mario Gotze è uno degli svincolati di lusso di questa sessione di calciomercato. Dopo la fine del contratto con il Borussia Dortmund, almeno per il momento, non ci sono state proposte al livello dei 5 milioni di euro netti guadagnati fino all'ultima partita della Bundesliga. La priorità resta comunque l'Europa, al netto di interessamenti di Lazio e Fiorentina che per ora non si sono concretizzati in una proposta ufficiale.

CHIAMATA DALL'ARABIA - Così nelle ultime ore è pervenuta una proposta dall'Al-Hilal, club arabo, che è pronto a mettere sul piatto un triennale da 7 milioni di euro. Sarebbe il principale obiettivo in caso di addio di Sebastian Giovinco, che nelle ultime settimane è stato accostato al Genoa, dopo il tentativo invernale al Parma. L'idea è comunque quella di continuare in Europa in caso di una proposta con un progetto di buon livello.