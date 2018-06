TMW - Goycochea: "Icardi meritava il Mondiale, ma Sampaoli gioca senza 9"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso della lunga intervista concessa a TMW, lo storico ex portiere della Nazionale argentina Sergio Goycochea ha parlato così della mancata convocazione di Mauro Icardi al Mondiale: "Personalmente sono contento che in Russia ci siano Higuain e Dybala. In Nazionale non c'è posto per tutti e Sampaoli, nello specifico, non predilige il classico nove da area di rigore alla Icardi. Noi ci focalizziamo sempre sui nomi, ma ciò che conta sono le idee tattiche del ct. È lui che poi deve mettere in campo una squadra, esaltando tutti i suoi elementi. Icardi avrebbe meritato la convocazione, è un grande giocatore, ma se ne possono convocare 23 e sono quindi d'accordo con Sampaoli".

