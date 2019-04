© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paolo Gozzi, difensore classe 2001 della Juventus, aggiunge la chiamata del ct Mancini per lo stage a Coverciano all'esordio in A avvenuto nel match di Ferrara contro la Spal. Una stagione da ricordare. "Sono molto felice per questa convocazione - spiega - è davvero un onore essere qui, insieme a tanti giocatori che giocano in pianta stabile in A. Cercherò di imparare dai più forti e dai più esperti, sarà importante provare a rubare qualche segreto. Per quel che riguarda la Nazionale (under20) cercheremo di fare di tutto per arrivare alla fase finale del mondiale". Poi ha parlato anche del suo esordio in A con la Juventus: "E' stata una sensazione bellissima, il debutto è stato meraviglioso e indimenticabile. Aggiungo che è molto importante allenarsi con giocatori del calibro di Bonucci che mi riempie di consigli e mi aiuta a marcare. Allenarsi con Ronaldo poi è un onore. E' straordinario e si vede anche dai piccoli gesti". Chiusura sul razzismo, lui è che di colore: "Qualche episodio di razzismo mi è capitato da piccolo - ha detto - non si può accettare nel 2019. Le partite e il razzismo? Servono provvedimenti immediati"