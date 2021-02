tmw Gravillon: "Giocare all'Inter sarebbe un sogno. Spero riesca a vincere il campionato"

Andreaw Gravillon protagonista al Lorient. Il difensore di proprietà dell’Inter ha dovuto ambientarsi, adesso è una certezza per la squadra francese. “All’inizio è stato difficile perché dovevo ambientarmi, poi grazie al mister e alla squadra sono riuscito a fare bene e mi sono inserito”, dice Gravillon a TuttoMercatoWeb. "Perché il Lorient? Voglio giocare più partite possibili. E spero di essere convocato in Under 23 con la Francia e andare all’Europeo”.

Ci pensa al ritorno in Italia?

“Penso a giocare in questo campionato. Poi si vedrà. Pensare al prossimo anno mentre sto disputando la stagione non sarebbe positivo. L’Italia mi piace, se mi dovesse chiamare una squadra di Serie A perché no? Giocare all’Inter sarebbe un sogno”.

A proposito di Skriniar. L’Inter vincerà il campionato?

“È un campionato particolare. Fa piacere vedere l’Inter in alto, spero di sì, mi auguro riesca a vincere il campionato”.