TMW - Gravina: "A lavoro per il calcio italiano. I primi risultati ci sono già"

Fonte: dai nostri inviati Ivan Cardia e Claudia Marrone

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dalle stanze della Lega Pro a Firenze arrivano alcune delle dichiarazioni di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, nel giorno dell'elezione del suo successore alla guida della Serie C: “Abbiamo detto sin dal primo momento di voler valorizzare la capacità propositiva all’interno di una lega che doveva allontanare sin da subito che nulla può cambiare, i famosi filosofi dell’ovvio. La Lega Pro è diventata una lega di riferimento sotto diversi aspetti. Siamo stati additati come la lega dei fallimenti, ma i nostri fallimenti sono stati dovuto alla pura finanza. La nostra lega è riuscita a sganciarsi da un certo tipo di finanza, ha avuto la capacità di mettersi insieme per dare dei messaggi chiari. Sappiamo quanto c’è ancora da fare per quanto riguarda l’ottimizzazione delle risorse.

Abbiamo più volte condannato la logica dell’io per combattere chi voleva distruggere i collegamenti. Stiamo lavorando per il calcio italiano, vi garantisco che ci sono già risultati positivi. Avete fatto bene a scegliere un candidato di continuità, ringrazio Francesco Ghirelli e gli auguro un futuro in questa lega che sia radioso come lo è stato per me. Auguri a lui e ai due vicepresidenti, la Capotondi sarà una bellissima sorpresa, la conoscete come una bella ragazza e una brava attrice ma ha anche una testa e lo dimostrerà”.