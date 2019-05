TMW - Gravina: "Atalanta spot per il nostro calcio. Dispiace per l'Empoli"

Fonte: dall'inviato Dario Marchetti

Ospite del premio Bearzot, il presidente della FIGC Gabriele Gravina parla così dell'ultima giornata di campionato e del miracolo dell'Atalanta, giunta terza e conquistando la qualificazione in Champions League: "Un bellissimo risultato, che dimostra come il calcio non sia sempre prevedibile, sempre determinato da grandi dimensioni economiche ma da progettualità e programmazione, l'Atalanta è un modello per il calcio italiano".

Finale di campionato quanto mai incerto in Serie A.

"L'ho seguita con attenzione e mi sono appassionato fino all'ultimo istante, ha segnato l'incertezza del nostro campionato. Dispiace per l'Empoli che ha accarezzato la salvezza più volte ieri sera, ma è una società che sa cosa vuol dire programmare e avrà la forza di risalire".

C'è preoccupazione per la situazione della Serie B alla luce degli ultimi sviluppi?

"Non sono preoccupato, mi assumo sempre le mie responsabilità e aspetto la decisione del Collegio di Garanzia e della Corte Federale, e adotterò la mia decisione".

E adesso c'è la Nazionale.

"Le Nazionali! Abbiamo un periodo intenso, l'Under 17 ha fatto il secondo posto in Europa, l'Under 20, poi parte l'Under 19, la Femminile, la Nazionale A e il campionato Under 21. Il calcio italiano ci impegnerà tutto il mese di giugno".

Grecia e Bosnia sono già decisive per il percorso dell'Italia?

"E' ancora lungo, inutile caricare di troppe tensioni queste gare, entrambe difficili".